Polisario Cephesi'nden 100 kişinin, Mağrip ülkelerinde El Kaide saflarında faaliyet gösterdiği açıklandı
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Polisario Cephesi'nden 100 kişinin, Mağrip ülkelerinde El Kaide saflarında faaliyet gösterdiği açıklandı

11.03.2021 04:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 04:05
Polisario Cephesi'nden 100 kişinin, Mağrip ülkelerinde El Kaide saflarında faaliyet gösterdiği açıklandı

Fas istihbaratına bağlı Yargı Araştırmaları Merkezi Müdürü Habbub eş-Şarkavi, Mağrip ülkelerinde, terör örgütü El Kaide saflarında faaliyet gösteren 100'den fazla Polisario Cephesi mensubunun bulunduğunu kaydetti.

Fas istihbaratına bağlı Yargı Araştırmaları Merkezi Müdürü Habbub eş-Şarkavi, Mağrip ülkelerinde, terör örgütü El Kaide saflarında faaliyet gösteren 100'den fazla Polisario Cephesi mensubunun bulunduğunu kaydetti.

Şarkavi, Fransızca yayın yapan Jeune Afrique dergisine verdiği röportajda, Cezayir'in güneybatısındaki Tenduf mülteci kamplarında, Polisario Cephesi mensuplarının, kamp imamları tarafından ideolojik eğitime tabi tutulduğunu söyledi.

Habbub eş-Şarkavi, Polisario Cephesi'ne bağlı unsurların, küçük terör gruplarına, Mağrip El Kaidesi'ne ya da Büyük Sahra'daki DEAŞ terör örgütü saflarına katıldığının kesin bir veri olduğunu vurguladı.

Tehdidi yok etmek için güvenlik alanında iş birliğinin şart olduğunu ifade eden Şarkavi, Cezayir'le aralarında terörle mücadele alanında bir iş birliğinin bulunmadığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komitesinin verilerine göre, Cezayir'in güneybatısındaki Tenduf bölgesinde, yaklaşık 165 bin Batı Sahralı mülteci bulunuyor.

Cezayir yönetimi, Batı Sahra'da bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi'ne destek veriyor.

- Fas'ın Batı Sahra meselesi

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamış, aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas'ın, 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in tanıdığı bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasındaki gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor. Cezayir'in de Batı Sahra'nın egemenliğini tanıyan sınır komşusu bir ülke olması nedeniyle Fas yönetimiyle ilişkileri gergin seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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