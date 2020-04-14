Polis zırhlı araçlarından vatandaşlara 'evde kalın' uyarısı
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Beytüşşebap, Şırnak, Polis, Güncel

Polis zırhlı araçlarından vatandaşlara 'evde kalın' uyarısı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçleri, korona virüs tedbirleri kapsamında zırhlı araçlardan vatandaşlara evde kalmaları yönünde anons yapıyor.

14.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:38
Polis zırhlı araçlarından vatandaşlara 'evde kalın' uyarısı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçleri, korona virüs tedbirleri kapsamında zırhlı araçlardan vatandaşlara evde kalmaları yönünde anons yapıyor.

Beytüşşebap'ta korona virüse karşı tedbirler gün geçtikçe sıklaştırılıyor. Huzur ve asayişi sağlayan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında vatandaşları zırhlı araçlardan uyararak mümkün olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Polis memurları çarşı merkezinde ve mahallelerde vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları ve gerekmedikçe evden çıkmamaları yönünde anons yapıyor.

İsmail Aşan isimli esnaf, polis ekiplerine teşekkür ederek, uygulama sayesinde vatandaşların kurallara riayet ettiğini söyledi. Aşan, "Korona virüs nedeniyle polis arkadaşlar sürekli bize ikazlarda bulunuyor. Bizler için gece gündüz çarşıdalar, kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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