Polis Zanlılara Güvenlik Kameralarını İnceleyerek Ulaştı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 gün önceki cinayetle ilgili 4 zanlı tutuklandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 gün önceki cinayetle ilgili 4 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 4 gün önce Tepebaşı Mahallesi Özdemir İş Merkezi'nin ara katında asansörde Abdurrahman Dalmiş'i yaralı halde bulan bina sakinleri, durumu polise bildirdi.
Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Dalmiş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım'ın talimatıyla oluşturulan özel ekip, geniş çaplı araştırma başlattı.
Otopside Dalmiş'in vücudunda bıçak darbelerinin de olduğunun tespit edilmesi üzerine ekiplerince olay yeri çevresinde yapılan aramada, binanın yer aldığı caddenin refüjünde saldırıda kullanıldığı değerlendiren bıçak bulundu.
Farklı adreslerden temin edilen 25 kameranın kaydını inceleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen R.D, F.B, M.Z.Ö. ve F.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.