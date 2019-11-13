Polis yüzden fazla kamera görüntülerini inceleyerek kapkaççıyı yakaladı
Haberler » 3. Sayfa » Polis yüzden fazla kamera görüntülerini inceleyerek kapkaççıyı yakaladı - Haber

Polis yüzden fazla kamera görüntülerini inceleyerek kapkaççıyı yakaladı

Polis yüzden fazla kamera görüntüsünü inceleyerek kapkaççıyı yakaladıSAMSUN - Samsun'da polis 100'den fazla güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kapkaç zanlısını yakaladı.

13.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:05

yüzden fazla kamera görüntüsünü inceleyerek kapkaççıyı yakaladı

- Samsun'da polis 100'den fazla güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kapkaç zanlısını yakaladı.

Olay, Samsun'un ilçesi Kazımkarabekir Caddesi'nde 2 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkıp sokakta yürüyen 55 yaşındaki N.C. adlı kadına arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi kadının elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. N.C. polisten yardım istedi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri 100'den fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek kapkaççının M.B.olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Polis yüzden fazla kamera görüntülerini inceleyerek kapkaççıyı yakaladı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.