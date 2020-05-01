Polis yollardaki denetim noktalarında kontrol yapıyor
01.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:29
5'ten ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
E-5'ten ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İstanbul'da polis, yollarda kontrol noktaları kurarak denetim yapıyor.