POLİS, YOLCU KAYIT SİSTEMİYLE İNCELEDİ; OTOBÜSTE UYUŞTURUCU MADDEYLE YAKALANDI

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'dan Osmaniye'ye otobüse binen ve yolcu kayıt sistemi ile 'uyuşturucu madde ticareti'nden suç kaydı olduğu belirlenen Hüseyin O. (26), uyuşturucu madde taşırken, polis tarafından kurulan risk analiz gruplarınca uygulama noktasında yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan ve her kentin emniyet müdürlüğü bünyesinde kurulan risk analiz grupları, narkotik suçlara yönelik çalışmalara başladı. Bu kapsamda Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan kente otobüs bileti alan Hüseyin O.'yu yolcu kayıt sisteminden takip edip, daha önce 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kaydı olduğunu saptadı. Hüseyin O.'nun uyuşturucu madde taşıma ihtimalinin değerlendirilmesiyle polis, otobüsü E-90 otoyolundaki uygulama noktasında durdurdu. Hüseyin O.'nun valizinde arama yapan ekipler, 429 sentetik ecza hap, 7,03 gram metamfetamin, 3 POS cihazı, 1 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi, 92 banka kartı, dizüstü bilgisayar ve 3 cep telefonu ele geçirdi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Hüseyin O. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu' kapsamında işlem başlatıldı. Ayrıca banka kartları ve POS cihazlarıyla ilgili 'tefecilik' suçundan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işlem yaptı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.