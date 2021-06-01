Polis yere dökülen uyuşturucuyu süpürge ve kürek ile topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis yere dökülen uyuşturucuyu süpürge ve kürek ile topladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polis yere dökülen uyuşturucuyu süpürge ve kürek ile topladı Sultangazi'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli, Yunus polisleri tarafından yakalandı Şüphelilerin yere döktüğü uyuşturucu madde bir polis tarafından süpürge ve kürek yardımıyla toplandı Sultangazi'de sokağa...

Polis yere dökülen uyuşturucuyu süpürge ve kürek ile topladı

Sultangazi'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli, Yunus polisleri tarafından yakalandı

Şüphelilerin yere döktüğü uyuşturucu madde bir polis tarafından süpürge ve kürek yardımıyla toplandı

İSTANBUL - Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Bir polis, şüphelerinin yere döktüğü uyuşturucu maddeyi süpürge ve kürekle toplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus polisleri, içinde 3 kişinin bulunduğu hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada Yunus polisleri bir sokakta aracın önünü keserek şüphelileri yakaladı. Bu sırada araçta bulunan şüpheliler, yanlarında bulunan uyuşturucu maddeyi yere saçtı. Şüpheliler gözaltına alınırken, polis yere uyuşturucu madde döküldüğünü fark etti. Yere dökülen uyuşturucu madde, bir polis tarafından küçük süpürge ve kürekle toplanırken, gözaltına alınan şüpheliler Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Polisten kaçan şüphelilerine gözaltına alınması ve uyuşturucunun bir polis tarafından süpürge ve kürek yardımıyla toplanması cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Polis yere dökülen uyuşturucuyu süpürge ve kürek ile topladı
Polis yere dökülen uyuşturucuyu süpürge ve kürek ile topladı
Polis yere dökülen uyuşturucuyu süpürge ve kürek ile topladı
Polis yere dökülen uyuşturucuyu süpürge ve kürek ile topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Yakmadan duramıyorum' diyen yangın bağımlısı adam 12. kez bina yaktı
"Yakmadan duramıyorum" diyen yangın bağımlısı adam 12. kez bina yaktı
Kaza mı intihar mı? Apartmanın 5. katından düşen adam öldü
Kaza mı intihar mı? Apartmanın 5. katından düşen adam öldü
Polis, yere dökülen uyuşturucuyu süpürge ile topladı
Polis, yere dökülen uyuşturucuyu süpürge ile topladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Fatih Terim Burak Yılmaz Ergin Ataman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polis yere dökülen uyuşturucuyu süpürge ve kürek ile topladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 21:42:52. #1.14#

title