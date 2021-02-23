Polis yeleğiyle çevirmeye girdi, sahte polis olduğu ortaya çıktı
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Polis yeleğiyle çevirmeye girdi, sahte polis olduğu ortaya çıktı

23.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:26

Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasında üzerine polis yeleği giyip dışarıya çıkan bir kişi, kontrol noktasındaki gerçek polislerin dikkatiyle yakayı ele verdi.

Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasında üzerine polis yeleği giyip dışarıya çıkan bir kişi, kontrol noktasındaki gerçek polislerin dikkatiyle yakayı ele verdi. Yapılan incelemesinde polis olmadığı ortaya çıkan şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan 21 Şubat Pazar günü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Gazi Mahallesi Muğdat Kavşağındaki uygulama noktasında, şüphelendiği bir otomobili durdurarak sürücü E.N.'den izin belgesini göstermesini istedi. Üzerinde polis yeleği bulunan şahsın yapılan incelemesinde polis olmadığı tespit edilirken, üst aramasında da sigara paketinin içinde 37 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 2 gram esrar ile satışı kırmızı reçeteye tabi olan ilaç, 2 gram hap ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.N., Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada hakkında uyuşturucu madde ile ilgili adli işlem başlatılan şahıs, daha sora polis yeleği giymek suçundan Yandol Büro Amirliğine teslim edildi.

Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - MERSİN

Polis yeleğiyle çevirmeye girdi, sahte polis olduğu ortaya çıktı
Polis yeleğiyle çevirmeye girdi, sahte polis olduğu ortaya çıktı
Polis yeleğiyle çevirmeye girdi, sahte polis olduğu ortaya çıktı
Polis yeleğiyle çevirmeye girdi, sahte polis olduğu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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