Polis yaya önceliğini dronle kontrol ediyor
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone destekli yaya öncelikli trafik denetimlerine devam ediyor.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone destekli yaya öncelikli trafik denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde 11 araca ceza kesildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi ekipleri ve İnsansız Hava Araçları Şubesi tarafından ortaklaşa olarak yaya öncelikli trafik denetimi yapıldı. Bolu Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde yayalara yol vermediği tespit edilen 11 araca toplam 5 bin 368 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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