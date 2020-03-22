Polis yaşlıların ihtiyacını karşıladı SAKARYA'da, 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşıladı.

SAKARYA'da, 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşıladı.

Sakarya'da polis, dışarıya çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Kapı kapı gezerek yaşlı ve hasta vatandaşların halini hatırını soran polis ekipleri, yaşlı ve hasta vatandaşlarının alışveriş gibi dışarıdaki tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Polisler, 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunarak, 112 Acil ve 155 hattına gelen siparişleri değerlendireceklerini belirtti.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, '65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan, evde kimsesi olmayan, başımızın tacı kıymetli yaşlılarımızın polis evlatları olarak onlardan talep gelmesi halinde tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için ekiplerimiz seferber olacaktır.' dedi.

Kaynak: DHA