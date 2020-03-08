Polis yarım kilo esrar ele geçirdi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Polis yarım kilo esrar ele geçirdi - Haberler
Turgutlu, Manisa, Polis, 3. Sayfa

Polis yarım kilo esrar ele geçirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ihbar üzerine durdurulan bir araçta yarım kilo esrar maddesi, extacy hap ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

08.03.2020 19:35 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:35
Polis yarım kilo esrar ele geçirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ihbar üzerine durdurulan bir araçta yarım kilo esrar maddesi, extacy hap ve yüklü miktarda para ele geçirildi.


Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Amirliğine bağlı ekipler aldıkları bir ihbarı değerlendirdi ve takibe aldıkları aracı durdurdu. 'Dur' ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan araç polis otosunu da çarptı ancak polis ekipleri şahısların kaçmasını engelledi. Durdurulan araç içerisinde bulunan B.K., İ.K. ve Ş.A. şüpheli şahıslar gözaltına alınırken araçtan 500 gram esrar, extacy hap ve uyuşturucudan elde edilen yüklü miktarda para geçirildi.


Mahkemeye sevk edilen şahıslardan uyuşturucu ticaret yapmaktan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. tutuklanırken İ.K. ve Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak Haberler
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı, Süper Lig maçını takip etti Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı, Süper Lig maçını takip etti
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti Haberler
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Muhterem Nur Müslüm Gürses Eser Yenenler Alpaslan Özmol
Spor Falcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Fatih Karagümrük Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla İtalya Avrupa Yunanistan Dünya Kadınlar Günü
Şu an buradasınız: Polis yarım kilo esrar ele geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 20:32:45. #1.15#