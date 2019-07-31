Polis, yanan eve girerek yaşlı kadını böyle kurtardı

ABD, (DHA)- ABD'de yanan bir evde yaşlı kadın olduğunu fark eden polisler, eve girerek yaşlı kadını son anda kurtardı, ancak kadının eşi kurtarılamadı. O anlar polis kamerasınca kaydedildi.

ABD polisi, Michigan eyaletindeki Westland'de bir evde çıkan yangın üzerine itfaiye ekipleriyle birlikte olay yerine gitti. Çevredekilerin, evde yaşlı bir çiftin olduğunu belirtmeleri üzerine, polisler, yanan eve girerek 79 yaşlı kadını son anda kurtardı. Ancak, 80 yaşındaki eşi yanan evden kurtarılamadı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, polislerin camları kırılmış evin kapısından içeriye daldıkları ve yaşlı kadını kollarından tutup sürükleyerek evden çıkardıkları görüldü.

Yerel medya, yangının sigara izmariti sebebiyle çıktığını duyurdu.

Kaynak: DHA