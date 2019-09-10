Polis ve zabıta ekiplerinden 'korsan taşımacılık' nöbeti

10.09.2019 16:09

Kırıkkale'de, şehirler arası korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla polis ve zabıta ekipleri, yol güzergahlarında ve terminal çevresinde nöbet tutuyor.



Kırıkkale'de şehirler arası korsan taşımacılığın önüne geçmek, yolcuların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Kırıkkale Valiliği harekete geçti. Terminallerde izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüs ve minibüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa karşı önlemler alan Valilik, Kırıkkale Belediyesi ile birlikte denetimleri arttırdı.



Asayiş ve trafik polisleri ile birlikte zabıta ekiplerininde görev aldığı uygulamada Kayseri-Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki kavşaklarda ve yol güzergahlarında bekleyen korsan araçlara artık geçit verilmiyor. Terminal içerisinde de yolcuları rahatsız edici şekilde davranışlarda bulunan bazı yazıhane görevlileri de polisler tarafından uyarılıyor.



Uygulamada mevzuat ve yönetmeliğe aykırı hareket eden araçlara da cezai işlem uygulanıyor. Haksız rekabetin önlenmesi, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yasal mevzuat kapsamı dışında gerekli yetki belgeleri olmadan yapılan taşımacılara karşı denetimler devam ettirilecek. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA