Polis ve UMKE'nin virüs denetimleri sürüyor
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Polis ve UMKE'nin virüs denetimleri sürüyor

Polis ve UMKE'nin virüs denetimleri sürüyor Vatandaşlara hem sözlü hem de broşür dağıtılarak uyarıldı Atilla Kağan Hafıza: "Denetimler devam ettiği için her gün buradayız" Onur Koçyiğit: "Polis ve UMKE ekiplerinin yaptığı kontroller nedeniyle kendimizi güvende hissediyoruz" Eskişehir'de, polis...

21.07.2020 11:48 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:56

Polis ve UMKE'nin virüs denetimleri sürüyor

Vatandaşlara hem sözlü hem de broşür dağıtılarak uyarıldı

Atilla Kağan Hafıza: "Denetimler devam ettiği için her gün buradayız"

Onur Koçyiğit: "Polis ve UMKE ekiplerinin yaptığı kontroller nedeniyle kendimizi güvende hissediyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, polis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, hastalığın bulaş riskini azaltmak amacıyla vatandaşların yoğun olarak vakit kullandığı parklardaki denetimlere ara verilmeden devam ediliyor. Hemen her akşam yapılan uygulamalarda, sosyal mesafe ve maske kontrolleri yapılırken, ekiplerin akşam denetimleri havadan görüntülendi.

Eskişehir'de, Kontrollü normalleşme döneminde parklar Sıcak yaz günlerinde hava sıcaklığının arttığı son günlerde Eskişehir'de, vatandaşlar parklara Korona virüs (Covid-19) kapsamında, virüsün bulaş riskini azaltmak amacıyla vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği parklarda kontroller aralıksız sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birine bağlı UMKE ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, parklarda bulunan vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kontrolleri yapılarak uyarılarda bulunuldu. Ayrıca UMKE ekipleri, parkta bir arada oturan insanlara Covid-19 hakkında çeşitli bilgiler de vererek broşür dağıtırken, parktaki çalışmalar havadan da görüntülendi.

"Denetimler devam ettiği için her gün buradayız"

Parkta arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Atilla Kağan Hafıza, yapılan kontrollerden memnun olduklarını dile getirerek, "Bilgilendirmeleri güzel bir şey. Bu bilgilendirmeler olmadığı zaman insanlar boşlayabiliyor. Bu şekilde insanlar, ceza yememek için bile olsa önlemlere dikkat ediyor. Denetimler devam ettiği için her gün buradayız. Çünkü daha tedbirli oluyor, bizim için daha güzel" ifadelerini kullandı.

"Polis ve UMKE ekiplerinin yaptığı kontroller nedeniyle kendimizi güvende hissediyoruz"

Eskişehir'de öğrenci olan Onur Koçyiğit ise, "Polis ağabeylerimiz bize yardımcı oluyor. Uymamız gereken kuralları hatırlatıyor. Biz de onlara elimizden geldiğince uyuyoruz. Bu durumdan memnunuz, sonuçta bizim sağlığımızı düşünüyorlar teşekkür ediyoruz. Broşür dağıttılar, uymamız gereken mesafeyi ve maskemizi takmamız gerektiğini söylediler. Bu parkta devamlı kontroller oluyor ve genellikle Eti Parka gelmeyi tercih ediyoruz. Polis ve UMKE ekiplerinin yaptığı kontroller nedeniyle kendimizi güvende hissediyoruz. O yüzden bu parkı tercih ediyoruz" dedi.

Polis ve UMKE'nin virüs denetimleri sürüyor

Kaynak: İHA

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