Son dakika... 'Polis ve savcıyım' diyerek vatandaşları 727 bin lira dolandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... 'Polis ve savcıyım' diyerek vatandaşları 727 bin lira dolandırdı

22.10.2020 17:51 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:02
Son dakika... 'Polis ve savcıyım' diyerek vatandaşları 727 bin lira dolandırdı

Son dakika haberi... Kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, vatandaşları baskı altına alarak bankaya gönderip havale yapmaya zorlayan ve bu yöntemle üç vatandaşı 727 bin TL dolandıran şüpheli Antalya'da polis tarafından yakalandı.

Kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, vatandaşları baskı altına alarak bankaya gönderip havale yapmaya zorlayan ve bu yöntemle üç vatandaşı 727 bin TL dolandıran şüpheli Antalya'da polis tarafından yakalandı. İstanbul, Konya ve Hatay'da bahse konu suçları işleyen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Ekim tarihinde bir banka şubesinde dolandırıcılık olayı yaşandığı ihbarı alan polis ekipleri, şüpheli E.U.'yu gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin, Konya'da Y.B. adlı vatandaşa kendisini polis ve savcı olarak tanıttıktan sonra baskı altına alıp bankaya yönlendirdiği ve ardından 227 bin ve 410 bin 554 TL'sini havale yaptırarak dolandırdığı anlaşıldı. Ekipler, vatandaşa ait 410 bin 554'ye TL'ye bloke koydurarak parayı muhafaza altına aldırdı.

Yine yapılan araştırmalarda E.U.'nun 7 Ekim tarihinde İstanbul'da S.E.'ye kendisini polis ve savcı diye tanıttığı, bankada bulunan 88 bin 840 TL ve bin 100 euroyu elden aldığı, 13 Ekim'de de Hatay'da yine aynı yöntemle G.M. isimli vatandaşa para havalesi yaptırmaya çalışan şüpheli olduğu anlaşıldı.

Benzer suçlarda çok sayıda kaydı olduğu belirtilen E.U., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay İlham Aliyev Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Sinan Özen Binnur Kaya Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Yücel İldiz Garry Rodrigues Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... 'Polis ve savcıyım' diyerek vatandaşları 727 bin lira dolandırdı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 18:08:56. #1.14#
title