Polis ve Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Polis ve Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde sattıkları ve bulundurdukları neticesinde 2 kişi göz altına alındı.

30.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:53
Polis ve Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde sattıkları ve bulundurdukları neticesinde 2 kişi göz altına alındı. 8 extacy hap, 15 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Alaplı ilçesi Yenidoğanlar köyünde uyuşturucu madde satan ve bulunduran 2 kişi ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Alaplı ilçe J.K.lığı ve KOM Şb. Müdürlüğü ekipleri ile birlikte A.Y.(24) ve S.C.(31) isimli şahısların uyuşturucu madde sattıkları ve bulundurdukları öğrenildi. Harekete geçen ekipler takip faaliyeti esnasında devriyeyi fark eden şahısların kaçmaya çalışması üzerine şahıslar yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şahısların yapılan üst aramalarında satışa hazır vaziyette 8 adet extacy hap, 15 gram kubar esrar maddesi 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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