Polis ve jandarmadan trafik uygulaması
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Polis ve jandarmadan trafik uygulaması

Polis ve jandarmadan trafik uygulaması
Bültenler - Haberler | Güncel

Çorum'da polis ve jandarma ekipleri, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ile birlikte Ankara Yolu üzerindeki denetim noktasında trafik uygulaması gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda tüm Türkiye genelinde Şoförler Odaları temsilcilerinin katılımları ile yapılan denetimlerde sürücüler trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıldı.

Sürücüler, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, araçlarda bulunan yolcular ise emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirildi. Polis ve jandarmanın müşterek uygulamasına katılan Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, "Trafikte en kolay olan kurallara uymaktır. Kurallara uyarsak ne can kaybımız olur ne de maddi hasarımız olur. Tüm vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya davet ediyorum" dedi. Şahin, uygulama kapsamında durdurulan araç sürücülerine, emniyet kemeri kullanımının önemi, uykusuz araç kullanmanın tehlikeleri ve aşırı hız yapılmaması gibi konularda polis ve jandarma ekipleri ile birlikte bilgilendirme yaptıklarını dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

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