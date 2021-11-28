Polis ve jandarmadan doğaya ve hayvanlara zarar veren 1300 kişiye cezai işlem - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis ve jandarmadan doğaya ve hayvanlara zarar veren 1300 kişiye cezai işlem

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Emniyet ve jandarma bünyesinde kurulan çevre, doğa ve hayvanları koruma birimlerince doğaya zarar veren veya hayvanlara eziyet eden 1300 kişiye yaklaşık 5,5 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Emniyet ve jandarma bünyesinde kurulan çevre, doğa ve hayvanları koruma birimlerince doğaya zarar veren veya hayvanlara eziyet eden 1300 kişiye yaklaşık 5,5 milyon lira idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre çevre, doğa ve hayvanlara yönelik suçların engellenmesi, işlendiyse faillerinin yakalanabilmesi amacıyla emniyet ve jandarma teşkilatı bünyesinde kurulan çevre, doğa ve hayvanları koruma birimleri, 81 ilde 2 bin 500 personel ve 171 tam donanımlı araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların da bu mücadeleye ortak olabilmesi amacıyla hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme Mobil Uygulaması'nı (HAYDİ) bugüne kadar 167 bin 200 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 27 bin 758 ihbara anında müdahale edildi.

Çevre, doğa ve hayvanları koruma birimlerince doğaya zarar veren, hayvanlara eziyet eden 1300 kişiye yaklaşık 5,5 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer alan adli suçlarla ilgili 2 binin üzerinde kişiye işlem yapıldı ve bunlar adli mercilere sevk edildi.

Polis ve jandarmadan doğaya ve hayvanlara zarar veren 1300 kişiye cezai işlem

Polis ve jandarmadan doğaya ve hayvanlara zarar veren 1300 kişiye cezai işlem

Polis ve jandarmadan doğaya ve hayvanlara zarar veren 1300 kişiye cezai işlem

Polis ve jandarmadan doğaya ve hayvanlara zarar veren 1300 kişiye cezai işlem

Polis ve jandarmadan doğaya ve hayvanlara zarar veren 1300 kişiye cezai işlem

Polis ve jandarmadan doğaya ve hayvanlara zarar veren 1300 kişiye cezai işlem

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title