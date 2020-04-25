Polis ve jandarmadan Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılı paylaşımı
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılında şehitleri ve kahraman gazileri andı.
25.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:14
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılında şehitleri ve kahraman gazileri andı.
İki kurumun Twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, "Çanakkale Kara Harekatı'nın 105'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA