Polis ve jandarmadan Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılı paylaşımı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılında şehitleri ve kahraman gazileri andı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılında şehitleri ve kahraman gazileri andı. İki kurumun Twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, "Çanakkale Kara Harekatı'nın 105'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesine yer verildi. Kaynak: AA