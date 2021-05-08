Polis ve jandarmadan anlamlı ziyaret

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ve jandarma ekipleri "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında, trafik kazasında hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ziyarette bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ve jandarma ekipleri "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında, trafik kazasında hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ziyarette bulundu.

Salihli'de "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" polis ve jandarma ekipleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanırken, bir yandan yollarda sürücülere uyarılarda bulunurken, bir yandan da trafik kazasında hayatını kaybeden kişilerin yakınlarını ziyaret ederek acılarını paylaştı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser yardımcısı İsmail Çakır ile polis ve jandarma ekipleri, trafik kazasında yaşamını yitiren Ramazan Sola, Mehmet Işık ve Raşit Önal'ın ailesini ziyaret etti.

Meydana gelen ölümlü kazalarda, bu acıyı en çok yaşayanların aileler olduğunu anlatan İlçe Emniyet Müdürü Doğan, kazalarda her yıl binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini, binlerce vatandaşın ise yaralandığını vurguladı. Doğan, trafik ekiplerince, hız limitlerinin aşılması, hatalı sollama, yakın takip, ışık ihlalleri, emniyet kemeri takılmaması, alkollü araç kullanma gibi trafik kazalarına neden olan hatalı unsurları önlemek amacıyla denetim ve kontrollerin düzenli ve artarak devam ettiğini sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı