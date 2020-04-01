Polis ve jandarma tüm araçları durdurdu, tek tek ateş ölçtü Korona virüs önlemleri kapsamında etkin bir mücadele sergileyen Aksaray polisi ve jandarması şehre giriş çıkış yapılan tüm kara yollarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların tek tek ateşlerini ölçüyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında etkin bir mücadele sergileyen Aksaray polisi ve jandarması şehre giriş çıkış yapılan tüm kara yollarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların tek tek ateşlerini ölçüyor.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgınında kapsamında Türkiye'de de güvenlik ve tedbir çalışmaları hızla sürerken, her geçen gün daha çok bilinçlenen insanlar duyarlılıklarını, dikkatlerini artırarak devlet millet el ele etkin bir mücadele sergiliyor. Bu kapsamda ilk günden beri geniş güvenlik önlemleri alarak korona virüse karşı yoğun bir çalışma yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa uygulamalar yaparak kara yollarında ateş ölçüm uygulaması yapıyor. Aksaray - Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir karayollarında görev alan polis ve jandarma ekipleri tüm geçişleri kontrol altına aldı. Tırdan otomobile kadar tüm araçlar tek tek durdurulurken, sürücüler ve araçlarda bulunan tüm yolcuların tek tek ateş ölçümü yapılıyor. Kara yollarında hiçbir araç kontrol edilmeden yol verilmezken, sürücü ve yolcular, araçları ile birlikte sorgulamadan da geçiriliyor. Uygulama noktasında da uzun namlulu silahlarla görev alan polis ve jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağlıyor.

Uygulamayı değerlendiren sürücü ve yolcular ise uygulamaların son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, devam etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin sağlığı için çok önemli ve güzel bir uygulama yapıldığını belirten sürücüler, korona virüsü bir an önce atlatma temennisinde bulundu. - AKSARAY

Kaynak: İHA