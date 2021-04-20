Polis ve Jandarma şehrin giriş çıkışlarında göz açtırmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis ve Jandarma şehrin giriş çıkışlarında göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Polis ve Jandarma şehrin giriş çıkışlarında göz açtırmıyor Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarında kuş uçurtmuyorlar.

Polis ve Jandarma şehrin giriş çıkışlarında göz açtırmıyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarında kuş uçurtmuyorlar. Eskişehir istikametinden İnegöl'e girişte bulunan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl'ün Eskişehir istikametine gidişte görev alan Jandarma komutanlığı ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarını tuttular. Şehrin merkezinde ve kırsal mahallelerinde de denetimlerini sürdüren ekipler, korona virüsün yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyorlar.

Jandarma Göz Açtırmıyor

Jandarma komutanlığı ekipleri yaptıkları denetimlerde; bin 740 şahsın GBT sorgulamasını yaptılar. Denetimlerde yaralama olayından aranan R.S., çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak çoğaltmak ve satmaya çalışan H.R.(31), Ruhsatsız Ateşli Silahlar ile Mermileri Satın Alan ve bulunduran E.K.(35), mala zarar verme olayından aranan H.İ.Ç.(25), Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma olayından aranan M.C.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 şahsa toplamda 20 bin 814 TL cezai işlem uygulandı. Trafik Timlerince bin 293 araç sorgusu yapılırken, eksikleri olan 52 araç sürücüsüne toplamda 66 bin 735 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamada 23 araç ve 16 sürücü trafikten menedilmiştir.

Bursa-Ankara karayolu üzerinde görev alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehre giriş yapan tüm araçları tek tek inceliyorlar. Şehirlerarası seyahat izni olmayan şahıslara cezai işlemler uygulanırken, bazı suçlardan aranan şahıslar ise uygulamalarda yakayı ele veriyorlar.

Polis ve Jandarma şehrin giriş çıkışlarında göz açtırmıyor
Polis ve Jandarma şehrin giriş çıkışlarında göz açtırmıyor
Polis ve Jandarma şehrin giriş çıkışlarında göz açtırmıyor
Polis ve Jandarma şehrin giriş çıkışlarında göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Meral Akşener Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Bülent Uygun Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polis ve Jandarma şehrin giriş çıkışlarında göz açtırmıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 09:17:10. #1.16#

title