Polis ve jandarma Kapadokya'da kuş uçurtmayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis ve jandarma Kapadokya'da kuş uçurtmayacak

Polis ve jandarma Kapadokya'da kuş uçurtmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi Kapadokya bölgesinde vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi Kapadokya bölgesinde vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı.

Bugünden itibaren 1 Ocak saat 08.00'e kadar emniyet ve jandarma ekiplerince denetimler aralıksız devam edecek. Yılbaşı gecesi saat 24.00'ten sonra trafikte alkol denetimlerine ağırlık verilerek çeşitli hava araçları ve motorize ekipler de etkin kullanılacak. Kapadokya'da yılbaşı gecesi vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece boyunca eğlence mekanlarının bulunduğu alanların giriş çıkışı ve araçlar üzerinde uygulama yapılacak. Yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında Covid-19 tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla denetimler titizlikle yapılacak. - NEVŞEHİR

Polis ve jandarma Kapadokya'da kuş uçurtmayacak

Polis ve jandarma Kapadokya'da kuş uçurtmayacak

Polis ve jandarma Kapadokya'da kuş uçurtmayacak

Polis ve jandarma Kapadokya'da kuş uçurtmayacak

Polis ve jandarma Kapadokya'da kuş uçurtmayacak

3 saat sopayla dövülerek öldürüldü! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

3 saat sopayla dövülerek öldürüldü! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

 Yozgat'tan acı haber! Uzman jandarma çavuş, silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Yozgat'tan acı haber! Uzman jandarma çavuş, silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title