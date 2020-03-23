Polis ve itfaiyeden sağlık çalışanları ve hastalara sirenli destek
Siren çalan ekipler Sağlık çalışanlarının pencereden bakmaları Destek Isparta'da polis ve itfaiyeden sağlık çalışanları ve hastalara sirenli destek ISPARTA (AA - Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, sağlık çalışanlarına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle...
Siren çalan ekipler
Sağlık çalışanlarının pencereden bakmaları
Destek Isparta'da polis ve itfaiyeden sağlık çalışanları ve hastalara sirenli destek
ISPARTA (AA - Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, sağlık çalışanlarına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede bulunanlara siren çalarak destek verdi.
Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi önüne gelerek hazırlık yapan ekipler, saat 21.00'de araçlarından siren çaldılar.
Hastanenin acil girişinde ve camlarında toplanan sağlık çalışanları, sirenlere alkışlayarak karşılık verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA