Polis ve itfaiyeden sağlık çalışanları ve hastalara sirenli destek Siren çalan ekipler Sağlık çalışanlarının pencereden bakmaları Destek Isparta'da polis ve itfaiyeden sağlık çalışanları ve hastalara sirenli destek ISPARTA (AA - Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, sağlık çalışanlarına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle...

Siren çalan ekipler Sağlık çalışanlarının pencereden bakmaları Destek Isparta'da polis ve itfaiyeden sağlık çalışanları ve hastalara sirenli destek ISPARTA (AA - Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, sağlık çalışanlarına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede bulunanlara siren çalarak destek verdi. Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi önüne gelerek hazırlık yapan ekipler, saat 21.00'de araçlarından siren çaldılar. Hastanenin acil girişinde ve camlarında toplanan sağlık çalışanları, sirenlere alkışlayarak karşılık verdi. Kaynak: AA