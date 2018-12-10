Fransa'da 'sarı yelekliler' protestoları sırasında yaşanan polis ve göstericilerin 'biber gazı' mücadelesi, amatör kamera tarafınca kaydedildi. Videoda yaşlı bir adamın polise yumruk atmasından sonra polis, göstericilerin üzerine biber gazı sıkarken görülüyor. Bunun üzerine polisi protesto eden göstericiler de polisin üzerine biber gazı sıkarak karşılık veriyor.

İşte o görüntüler?