Polis ve gaspçı kovalamacası film sahnelerini aratmadı

11.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:16

Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak otomobille kaçan ve kaçarken başka bir otomobile çarparak kaçmaya sürdüren gaspçı, film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.



Olay, 7 Ocak tarihinde Pamucak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süt kooperatifinde muhasebeci olarak çalışan İbrahim G. (41), kooperatife ait süt parası olan 30 bin TL'yi bankaya yatırmak için yola çıktı. Sokakta giderken İbrahim G.'nin önünü kesen Mehmet A. (34) ve Mustafa B. (37) bıçak zoru ile İbrahim G.'nin cebinde bulunan 30 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı. Neye uğradığını şaşıran İbrahim G. durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri şahısları eşkal ve güvenlik kameralarından araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalarda şahısların kimliğini tespit eden polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Araştırmalar sürerken Taşpazar Mahallesinde bir arazide şüphelilerin kullandığı aracı bulan polis ekipleri aracın olduğu bölgeyi adeta abluka altına alarak pusuya yattı ve şüphelilerin gelmesini bekledi. 7 saat boyunca aracın bulunduğu bölgede pusuda yatan polis ekipleri şüpheli Mustafa B.'nin gelerek arabaya binmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı.



Kaza yapmasına rağmen kaçmaya devam etti



Polislerin kendine doğru geldiğini fark eden gaspçı ise hemen otomobili çalıştırarak kaçmaya başladı. Gasp Büro Amirliği ekipleri ve gaspçı arasında adeta film sahnelerini aratmayan kovalamaca başladı. Kovalamaca sürerken gaspçı Büyük Bölcek Mahallesinde bir kavşakta kırmızı ışıktan geçerken başka bir otomobile arkadan çarptı. Kaza yapmasına rağmen durmayarak kaçmaya devam eden gaspçı, polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Gaspçının neden olduğu ve güvenlik kamerasına yansıyan kazada herhangi bir yaralanan olmazken, yaklaşık yarım saat süren kovalamaca Aksaray Ankara Karayolunda polisin depolama yaparak aracı durdurması sonucu son buldu. Yakalanan gaspçının alkollü olduğu belirlenirken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Mustafa B. yapılan sorgusunda gasp olayını gerçekleştirdiği arkadaşının adresini polise verdi.



İkinci gaspçı da operasyonla yakalandı



Soruşturma sürerken ikici gaspçıyı yakalamak için harekete geçen Asayiş Şubesi ekipleri şüphelinin Çerdiğin Mahallesinde bir ikamette olduğunu tespit etti. Belirtilen adresi takip eden asayiş ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyonda ikinci şüpheli olan Mehmet A. da kaldığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araç, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, tüfek, tüfeğe ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Otomobilde ve ikamette yakalanan şüphelilerin alkollü olduğu tespit edilirken, emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA