Polis ve bekçilere sıcak ikramda bulundu
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Polis ve bekçilere sıcak ikramda bulundu

21.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:21
Polis ve bekçilere sıcak ikramda bulundu

Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görev başında olan güvenlik görevlilerine sıcak yemek ikramında bulunuldu.

Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görev başında olan güvenlik görevlilerine sıcak yemek ikramında bulunuldu.

Toplumun huzur ve güvenliği için nöbet tutan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve denetimde olan bekçilere Kdz. Ereğli ilçesinde hizmet veren Şampiyon Midyeci Şenol Usta sürpriz yaptı. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan polis ve bekçilere balık ekmek ikramında bulunuldu. Polis merkezi, kontrol noktaları ve sahilde denetimde bulunan güvenlik görevlilerini tek tek aracıyla giderek ikramları teslim eden Midyeci Şenol Usta, görevlerinde başarı diledi.

Polis ve bekçiler de bu güzel ikram için, teşekkürlerini iletti. - ZONGULDAK

Polis ve bekçilere sıcak ikramda bulundu
Polis ve bekçilere sıcak ikramda bulundu
Polis ve bekçilere sıcak ikramda bulundu
Polis ve bekçilere sıcak ikramda bulundu
Polis ve bekçilere sıcak ikramda bulundu
Polis ve bekçilere sıcak ikramda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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