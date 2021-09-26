POLİS VE BEKÇİLER 'HUZUR- GÜVEN' UYGULAMASINDA YANLARINA GELEN KÖPEKLERİ BESLEDİ - Haberler
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POLİS VE BEKÇİLER 'HUZUR- GÜVEN' UYGULAMASINDA YANLARINA GELEN KÖPEKLERİ BESLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Zile ilçesinde polis ve bekçiler 'Huzur-Güven' uygulaması yaptıkları sırada yanlarına gelen köpekleri yemek ve su vererek besledi.

TOKAT'ın Zile ilçesinde polis ve bekçiler 'Huzur-Güven' uygulaması yaptıkları sırada yanlarına gelen köpekleri yemek ve su vererek besledi.

Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çok sayıda personelin katılımı ile ilçe genelinde geniş kapsamlı 'Huzur-Güven' uygulaması yapıldı. Amasya Caddesi'nde görev yapan trafik ekipleri sürücüleri kontrol ederken, asayiş ekipleri ve bekçiler ise tek tek kimlik kontrol etti. Uygulama süresince yanlarından ayrılmayan 4 sokak köpeğinin aç olduğunu fark eden ekipler, çevredeki marketlerden ekmek ve su alarak hayvanları kendi elleri ile besledi.

POLİS VE BEKÇİLER 'HUZUR- GÜVEN' UYGULAMASINDA YANLARINA GELEN KÖPEKLERİ BESLEDİ

POLİS VE BEKÇİLER 'HUZUR- GÜVEN' UYGULAMASINDA YANLARINA GELEN KÖPEKLERİ BESLEDİ

POLİS VE BEKÇİLER 'HUZUR- GÜVEN' UYGULAMASINDA YANLARINA GELEN KÖPEKLERİ BESLEDİ

POLİS VE BEKÇİLER 'HUZUR- GÜVEN' UYGULAMASINDA YANLARINA GELEN KÖPEKLERİ BESLEDİ

POLİS VE BEKÇİLER 'HUZUR- GÜVEN' UYGULAMASINDA YANLARINA GELEN KÖPEKLERİ BESLEDİ

POLİS VE BEKÇİLER 'HUZUR- GÜVEN' UYGULAMASINDA YANLARINA GELEN KÖPEKLERİ BESLEDİ

POLİS VE BEKÇİLER 'HUZUR- GÜVEN' UYGULAMASINDA YANLARINA GELEN KÖPEKLERİ BESLEDİ

POLİS VE BEKÇİLER 'HUZUR- GÜVEN' UYGULAMASINDA YANLARINA GELEN KÖPEKLERİ BESLEDİ
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Haber: POLİS VE BEKÇİLER 'HUZUR- GÜVEN' UYGULAMASINDA YANLARINA GELEN KÖPEKLERİ BESLEDİ - Haberler
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