Polis ve bekçiler arıza yapan aracı iterek yol kenarına aldı
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Polis ve bekçiler arıza yapan aracı iterek yol kenarına aldı

11.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:40
Polis ve bekçiler arıza yapan aracı iterek yol kenarına aldı

Kastamonu'da polis ve bekçiler trafik ışıklarında arıza yapan aracı iterek yol kenarına aldı.

Kastamonu'da polis ve bekçiler trafik ışıklarında arıza yapan aracı iterek yol kenarına aldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü yanında bulunan Estergon Sokak üzerinde trafik ışıklarında beklerken aracı arızalanan vatandaşa, devriye görevinde bulunan polis ve bekçiler yardım etti.

Arıza nedeniyle çalıştırılamayan ve yol ortasında kalan otomobil, polis ve bekçiler tarafından itilerek yol kenarına alındı.

Otomobilin trafiğe engel olmayacak şekilde güvenli bir yere çekilmesinin ardından sıkışan trafik normal akışına döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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