Polis ve ASKİ ekipleri güvercinleri unutmadı Adana'da polis ve ASKİ ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün aç kalma tehlikesindeki güvercinlere yem attı.

Adana'da polis ve ASKİ ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün aç kalma tehlikesindeki güvercinlere yem attı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bir çok hayvanın da aç kalmasına neden oldu. Bu hayvanlar arasında parklarda yaşayan güvercinler, polis ve ASKİ ekipleri tarafından unutulmadı. Bir polis memuru görevli olduğu Atatürk Parkında bulunan güvercinlere satın aldığı yemleri atarak onların aç kalmasının önüne geçti. Polis memuru banka oturup güvercinlere attı.

ASKİ görevlileri ise kendi aralarında topladıkları para ile aldıkları yemleri güvercinlere verdi.

Bir ASKİ görevlisi hafta sonu kim çalışırsa çalışsın güvercinleri yemleyerek onların aç kalmasının önüne geçtiğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA