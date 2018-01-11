Polis ve Askerlere Mektup Morali

2009 yılında Mardin'de şehit düşen Halil İbrahim Akgüre'nin kardeşi Emine Eylül Akgüre tarafından kişisel olarak başlatılan, 'Polisimin ve Askerimin Yanındayım' projesi kapsamında 81 ilden gönderilen mektuplar, asker ve polislere ulaşıyor.

Aydın Emniyet Müdürlüğüne Kütahya'dan gönderdiği mektupta Güneydoğu'da görev yapan bir subayın nişanlısı olduğunu ifade eden Azize Tuncer mektubunda, "Tek amacımız yaptığınız zorlu bir o kadarda gururlu mesleğin yani sizlerin bizim için ne derece değerli olduğunu gösterip, her daim yanınızda olduğumuzu hissetirmektir. Tabi ki sizleri tamamen anlamaya gücümüz yetmez. Ama yüzlerinizde bir nebze de olsun tebessüm oluşturabiliyorsak, ne mutlu bizlere. Yüreği tertemiz gözleri parlayan vatan bayrak aşkıyla yanıp, bu yolda canını ortaya koyan geleceğimizin yegane koruyucularısınız. Güneydoğuda görev yapan bir subay nişanlısı olarak ailelerinizin de sizlerle beraber çektiği sıkıntıları biliyor, bizzat yaşıyorum. Ama korkmuyorum. Sizin gibi yiğitler var olduğu sürece bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek biliyorum" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 81 ilinden gönderilen mektupları okuyan emniyet mensupları duygusal anlar yaşarken Aydın Emniyet Müdürlüğü de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hizmet vermekten onur duyduğumuz, gücümüzün ana kaynağını oluşturan güzel yurdumuzun güzel insanlarının, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü personeline göndermiş oldukları mektuplara ve güzel sözlerine teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" paylaşımında bulunarak mektup sahiplerine teşekkür etti. - AYDIN