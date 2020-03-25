Polis vatandaşın yanında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis, 65 yaş üstündeki vatandaşlara yardımcı oluyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis, 65 yaş üstündeki vatandaşlara yardımcı oluyor.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşların, gıda sağlık ve temizlik ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Tüm dünyada ve ülke genelinde Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle polis ekipleri kimsesi olmayan 65 yaş üstü ve kronik hastaları hastahane, diyaliz, kişisel ihtiyaçlarını yerine getiriyor. Bunu gören vatandaşlar ise bu duyarlılıklarından dolayı polise teşekkür ederek, "'İlçe Emniyet görevlileri vatandaşların emniyeti ve sağlığı için sokakta, yeter ki onlar evde kalsın" dediler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA