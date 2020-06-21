Polis uyuşturucuyla yakaladığı gence önce maske taktı sonra su verdi
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Polis uyuşturucuyla yakaladığı gence önce maske taktı sonra su verdi

Polis uyuşturucuyla yakaladığı gence önce maske taktı sonra su verdi -Üzerinde uyuşturucu çıkan şüpheli, gözaltına alınmak istenince başka bir grup polise mukavemet gösterdi -Zor da olsa gözaltına alınan şüpheli : -"Ben mukavemette bulunmadım oradaki çocuklar mukavemette bulundu.

21.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:18

Polis uyuşturucuyla yakaladığı gence önce maske taktı sonra su verdi

-Üzerinde uyuşturucu çıkan şüpheli, gözaltına alınmak istenince başka bir grup polise mukavemet gösterdi

-Zor da olsa gözaltına alınan şüpheli :

-"Ben mukavemette bulunmadım oradaki çocuklar mukavemette bulundu. Onların uyuşturucularıydı"

ANTALYA - Antalya'da uyuşturucu madde sattığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alınmak istenince, mahalle sakinleriyle birlikte polise mukavemet gösterdi. Polisin kalabalığa rağmen gözaltına aldığı şüpheli, "Ben mukavemette bulunmadım oradaki çocuklar mukavemette bulundu. Onların uyuşturucusuydu." dedi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 11.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesinde meydana geldi. Mahalle içinde devriye görevi yapan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli gördükleri bir genci durdurup üzerini aramak istedi. Yapılan aramada üstünden bir miktar uyuşturucu madde ve bıçak çıkan şüpheliyi polis ekipleri gözaltına almak istedi. Uyuşturucunun kaptırılmamasını isteyen bir grup ise gencin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı. Zorluk çıkartıp mukavemet gösteren grubun yanından polis şüpheliyi alıp güvenli bir bölgeye geçti. Grup ekip aracına da zarar vermeye çalıştı. Ters kelepçe takılan şüpheliye polis, maske takmayı da ihmal etmedi. İsminin Barış Y,olduğu öğrenilen şüpheli polise, " Su istiyorum ağabey." dedi. Destek istenmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi geldi. Barış Y, sağlık raporunun ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Onların uyuşturucularıydı"

Sağlık merkezi çıkışı Barış Y, gazetecilerin sorularına, " Ağabey ben saldırmadım, mahalledeki çocuklar saldırdı. Polis ağabeylerde biliyor. Ben mukavemette bulunmadım oradaki çocuklar mukavemette bulundu. Onların uyuşturucusuydu. Uyuşturucuyu polislere kaptırmamak için. Üzerimdeki bıçak benimdi." dedi.

Polis uyuşturucuyla yakaladığı gence önce maske taktı sonra su verdi

Kaynak: İHA

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