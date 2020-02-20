Polis uyuşturucuya geçit vermiyor
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Polis uyuşturucuya geçit vermiyor

Tekirdağ'da şüpheli bir şahsın üzerinde arama gerçekleştiren emniyet ekipleri, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

20.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:40
Polis uyuşturucuya geçit vermiyor

'da şüpheli bir şahsın üzerinde arama gerçekleştiren emniyet ekipleri, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.


Olay, ilçesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.K. isimli bir şahsın hareketlerinden şüphelenen emniyet ekipleri, zanlının üzerinde arama gerçekleştirdi. Aramada 18 fişek uyuşturucu madde ele geçiren polis, maddelere el koyarken zanlı hakkında da işlem gerçekleştirdi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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