Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılığı yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarla çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik Göztepe mahallesinde bir adrese yaptıkları operasyon sonucu, bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 2 adet sallama bıçak, çalıntı olduğu değerlendirilen 1adet laptop, 3 adet kamera ve 1 adet projektör ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 1 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı