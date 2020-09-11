Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.
11.09.2020 09:59 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:04
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olan 2 şüpheli hakkında operasyon başlattı. Ekipler, uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında 151 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA