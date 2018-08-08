Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri devriye görevleri sırasında 6 gün içerisinde şüpheli 9 kişi üzerinde uyuşturucu madde yakaladı.

Gaziantep Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, "Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerimizce, 30 Temmuz 2018 ile 05 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, C.D. isimli şüpheli şahıstan 1 gram esrar, M.H.A ile H.Y. ve Y.A. isimli şüpheli şahıslardan 20 gram eroin, İ.H.Ç. isimli şahıstan 27.17 gram uyuşturucu madde Jameika 0,60 gram eroin 3 adet Captagon hap, M.A.A. isimli şüpheli şahıstan 2.56 gram uyuşturucu jameika, Ü.B ile M.C. isimli şüpheli şahıslardan 2.15 gram Metamfetamin, İ.K. isimli şüpheli şahıstan 1.27 gram bonzai ele geçirildi. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.A tutuklanmasına müteakip cezaevine teslim edildi" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP