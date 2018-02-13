Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor
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Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.

Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzerinden 76 gram uyuşturucu madde ve 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Şehitkamil bölgesinde uyuşturucu satan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda Hürriyet Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada 75.8 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 60 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet av tüfeği ve 52 adet dolu fişek ele geçirildi. Olayda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

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