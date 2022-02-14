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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep polisi bir araçta yaptığı aramada 6 kilo metamfetamin ele geçirirken, yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep polisi bir araçta yaptığı aramada 6 kilo metamfetamin ele geçirirken, yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta yapılan aramada, 6 kilo metamfetamin ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli şahıs yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri Adli Mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Metamfetamin, Gaziantep, 3. Sayfa, Haberler

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