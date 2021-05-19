Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 gün içerisinde yapılan denetimlerde 5 şahsa uyuşturucu ticaretinden 11 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 gün içerisinde yapılan denetimlerde 5 şahsa uyuşturucu ticaretinden 11 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler,denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerde Asayiş Büro Amirliği ekipleri toplamda 5 gram Metamfetamin, 28 adet Lyrica, 10 gram esrar ve 6 gram toz esrar yakaladı.Ekipler ayrıca, 5 şahsa uyuşturucu ticaretinden, 11 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem başlatıldı. Gerekli işlemler için emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KÜTAHYA

Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı
İstanbul'da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı
Nehir kenarında uyuşturucu içip komaya girdiler: 1 ölü
Nehir kenarında uyuşturucu içip komaya girdiler: 1 ölü
Cani anne, kızını uyuşturucu kullandığı için eşarpla boğarak öldürmüş
Cani anne, kızını uyuşturucu kullandığı için eşarpla boğarak öldürmüş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sergey Lavrov Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Nur Fettahoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 10:41:16. #1.14#

title