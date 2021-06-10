Polis uyuşturucu satıcısının evine baskın yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis uyuşturucu satıcısının evine baskın yaptı

Polis uyuşturucu satıcısının evine baskın yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 1 kişinin evine operasyon yaptı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 1 kişinin evine operasyon yaptı. Operasyonda şahsın evinde birçok uyuşturucu madde ve silahlar yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Düzce Merkeze bağlı Orhangazi Mahallesi'nde bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şahsın evine operasyon yapan ekipler, aramada ise 30 gram toz esrar maddesi, 8 gram metamfetamin maddesi, 13 adet sentetik ecza (hap), 2 adet cam pipo, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 18 adet 7,65 mm fişek ve 9 adet 50 TL'lik sahte olduğu anlaşılan 450 TL para ele geçirildi.

Yakalanan şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Özgür Özel Ali Babacan Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Hasibe Eren Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Diego Roland Garros Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polis uyuşturucu satıcısının evine baskın yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 13:09:58. #1.15#

title