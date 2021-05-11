Polis uygulamasından kaçtılar uyuşturucuyla yakalandılar
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Polis uygulamasından kaçtılar uyuşturucuyla yakalandılar

Polis uygulamasından kaçtılar uyuşturucuyla yakalandılar
Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ - Haberler | Güncel

DÜZCE'de sürücüsünün ihtara uymadığı otomobil, kovalamacayla durduruldu.

DÜZCE'de sürücüsünün ihtara uymadığı otomobil, kovalamacayla durduruldu. Üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan 2 kişi, 9 bin 312 lira ceza kesilerek gözaltına alındı.

Kentte, D-100 karayolu Öztürkler kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, 81 AG 340 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacayla otomobil Taşköprü Sapağı mevkiinde durduruldu. Sürücü Cemil T. ile yanındaki Ahmet K.'nin üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca Cemil T.'nin ehliyetinin, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle iptal edildiği belirlendi. 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 TL, ayrıca sürücüye ehliyetsiz araç kullandığı için 3 bin 12 lira olmak üzere toplam 9 bin 312 lira cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Polis uygulamasından kaçtılar uyuşturucuyla yakalandılar
Polis uygulamasından kaçtılar uyuşturucuyla yakalandılar
Polis uygulamasından kaçtılar uyuşturucuyla yakalandılar
Polis uygulamasından kaçtılar uyuşturucuyla yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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