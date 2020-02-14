Polis uygulamasından kaçarken kamyonete çarptı: 3 yaralı
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Polis uygulamasından kaçarken kamyonete çarptı: 3 yaralı

Şişli'de sürücüsü polis uygulamasından kaçan otomobilin meyve satan kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

14.02.2020 04:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 04:10
Polis uygulamasından kaçarken kamyonete çarptı: 3 yaralı

'de sürücüsü uygulamasından kaçan otomobilin meyve satan kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şişli Harbiye Mahallesi 'nde, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayan 34 PP 6225 plakalı otomobil, Taksim istikametine doğru kaçarken kontrolden çıktı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, daha sonra yol kenarında meyve satan 34 COR 548 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet park halindeki otobüse, ardından söz konusu otomobil ise elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada otomobildeki 2 kişi ile kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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