Polis uygulamasında üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 adet fişek ele geçirildi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 adet fişek ele geçirildi.
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Göl Mahallesinde gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde A.S. isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ve tabancaya ait fişekler polis merkezine teslim edildi. - SAKARYA
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