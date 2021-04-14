Polis uygulamasına rağmen cep telefonuyla konuşmaya devam etti
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Polis uygulamasına rağmen cep telefonuyla konuşmaya devam etti

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - Haberler | Yerel

Polis uygulamasına rağmen cep telefonuyla konuşmaya devam etti -Cep telefonu ile konuşan sürücü uyarıdan sonra telefonunu kapattı Düzce'de cep telefonu ile konuşan sürücüyü fark eden trafik ekipleri sürücüyü durdurdu.

Polis uygulamasına rağmen cep telefonuyla konuşmaya devam etti

-Cep telefonu ile konuşan sürücü uyarıdan sonra telefonunu kapattı

DÜZCE - Düzce'de cep telefonu ile konuşan sürücüyü fark eden trafik ekipleri sürücüyü durdurdu. Ancak sürücü trafik ekibinin kapısını açmasına rağmen konuşmaya devam edince polis uyarmak zorunda kaldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kuralları ihlal eden ve trafiği olumsuz etkileyen sürücülere karşı uygulama ve denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Bolu Caddesi üzerinde denetim yapan trafik ekibi, şehir merkezine doğru seyir halindeki hafif ticari araç kullanan sürücüsünün direksiyon başında cep telefonu ile konuştuğunu fark ederek durdurdu. Ancak sürücü, yaptığı kural ihlalini unutarak durmasına rağmen cep telefonu ile konuşmasına devam etti. Trafik Şube Müdürlüğü komiseri ise bir süre sürücünün cep telefonu ile konuşmasının bitmesini bekledi. Ancak sürücü konuşmaya devam edince aracın kapısını açtı ve "Beyefendi telefonu ne zaman kapatmayı düşünüyorsunuz" diyerek sürücüyü uyardı. Ardından ehliyetini veren sürücü ceza yazılmaması içinde uzun süre dil döktü. Trafik ekibi sürücüye uyarıda bulunarak sürücüyü denetim noktasından gönderdi.

Polis uygulamasına rağmen cep telefonuyla konuşmaya devam etti
Polis uygulamasına rağmen cep telefonuyla konuşmaya devam etti
Polis uygulamasına rağmen cep telefonuyla konuşmaya devam etti
Polis uygulamasına rağmen cep telefonuyla konuşmaya devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL

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