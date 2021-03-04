Polis uygulama noktasındaki ölüme ilişkin 3 polise dava açıldı

Fatih'te uygulama noktasında dur ihtarına uymayıp polis memurunun üzerine araç sürerek kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Volkan T.'nin ölümüne ilişkin 3 polis hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

Fatih'te uygulama noktasında dur ihtarına uymayıp polis memurunun üzerine araç sürerek kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Volkan T.'nin ölümüne ilişkin 3 polis hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Ocak 2018'de saat 00.10 sıralarında Kumkapı Polis Merkezi Amirliği idaresinde Avrasya Tüneli girişinde uygulama yapıldığı belirtildi.

Uygulama noktasına yaklaşan bir araca, noktada görevli polis memurları tarafından gerekli uyarılarda bulunulduğu, ancak araç sürücünün duracakmış gibi yapıp durmayarak, polis memuru İ.K.'nın üzerine sürüp kaçmaya başladığı anlatılan iddianamede, sürücünün aracı durdurması için görevlilerce önce havaya uyarı ateşinde bulunulduğu kaydedildi.

İddianamede, aracın kaçmaya devam etmesi üzerine, polis memurları İ.K, M.G. ve M.K. tarafından araç lastiklerine doğru ateş açıldığı, aracın uygulama noktasının yaklaşık 100 metre ilerisinde durması üzerine yapılan kontrollerde şoför Volkan T.'nin öldüğü, yan koltukta oturan Mehmet Ç'nin sol omzundan, sağ arkada oturan Orhan B.'nin ise kulağının arkasından hafif yaralandığı anlatılırken, sol arkada oturan Elvan Ç'de herhangi bir yaralanmanın olmadığı vurgulandı.

Mağdur ve müştekilerin ifadelerine yer verilen iddianame, mağdur müşteki Elvan T., maktul Volkan T. ile bir suçtan araması olduğu için resmi nikah olmaksızın bir süre birlikte yaşadıklarını, bu şekilde geçirdikleri 2 yılın ardından eşinin cezaevine girdiğini, açık cezaevine geçtikten sonra izne çıktığında resmi nikah kıydıklarını, o tarihten sonra da bir daha cezaevine teslim olmayıp firari yaşadığını anlattı.

Olay günü eşi Volkan T. ve Orhan B. ile birlikte alkol aldıktan sonra Mehmet Ç.'yi de yanlarına alarak çorba içmek için evden çıktıklarını, Volkan T.'nin alkollü olmasına rağmen aracı kullanmak için ısrar ettiğini ve çorbacılar kapalı olduğu için Bakırköy'de bir büfeden alkol alarak içmeye devam ettiklerini kaydeden Elvan T, "Sahilden Sirkeci istikametine devam ederken Volkan yanlışlıkla Avrasya Tüneli'ne girdi. Biz bu çevrelere geldiğimizde uygulama olduğunu bildiğimiz yerlerden Volkan ile geçmezdik. Tünele yaklaşırken yolun sağ tarafında bekleyen polisleri gördük. Volkan polislerin bulunduğu yere yaklaşırken yolun ortasında, araçların içini kontrol eden polisler vardı. Volkan bu polislere yaklaşırken duracakmış gibi yapıp hızını azattı. Ancak hızını birden yükseltti ve oradan kaçmak istedi. Tam uzaklaşacakken silah seslerini duymaya başladık ve araç yalpalamaya başlayınca eşimin vurulduğunu anladım. Hemen polisler ve ambulanslar geldi. Ne kendi durumum ne de eşimin ölümü sebebiyle kimseden davacı ve şikayetçi değilim." diye konuştu.

Diğer mağdur müştekiler Orhan B. ile Mehmet Ç.'de iddianamede yer alan ifadelerinde, olay anında, maktul Volkan T.'nin, polislerin uyarısına rağmen durmayıp kaçmaya çalıştığını, silah sesleri duyduktan sonra Volkan T'nin öldüğünü, kimseden davacı ve şikayetçi olmadıklarını söylediler.

-"Avrasya Tüneli'ne doğru hızlanması üzerine terör eylemi...."

Sanık polis memuru İ.K, iddianamedeki ifadesinde, olay gecesi görevli olduğu Avrasya Tüneli girişinde araç kontrolleri yaptıklarını, şefleri olan N.Ö'nün elindeki el feneri ile bir araca ikazda bulunarak aracı kontrollü bir şekilde sağa çekmesini istediğini, aracın önce duracak gibi yapıp yavaşladığını, sonrasında ise kendisini ve arkadaşı polis M.K.'yı ezecek ölçüde patinajla manevra yaptığını söyledi.

Sanık İ.K., "Aracın Avrasya Tüneli'ne doğru hızlanması üzerine bombalı eylem veya terör eylemi gerçekleştirebileceği düşüncesiyle beylik tabancamla havaya 2 el ateş ettim. Araç durmayarak kaçmaya devam edince sol arka lastiğine hedef gözeterek 1 el ateş ettim. Sol arka lastiğe ateş etme sebebim, arka çaprazımda bizimle birlikte görevli bir özel harekat polisinin bulunması ve atışımın görevli arkadaşımıza gelmemesi. Benimle birlikte özel harekat polisi M.K'nın da önce havaya, araç durmayınca ise lastiklere ateş ettiğini gördüm. Buna rağmen araç durmayarak zikzak çizip bariyerlere çarptı sonra durdu. Sonrasında terör eylemi gerçekleştirme ihtimallerine karşı orada bulunan görevli arkadaşlarla birlikte kontrollü olarak araca ilerledik. Uzaktan yüksek sesle araçta bulunanların inmeleri için komut verdik. Diğer şahıslar indi ancak şoför mahallinde oturan şahıs inmedi. Bu şahsı kontrol ettiğimizde yaralı olduğunu gördük. Hemen ambulans çağırdık. Sağ önde oturan şahıs ise yaralıydı, elimle tampon yaptım. Şoför ile diğer 2 yaralıyı ambulansla hastaneye gönderdik. Sonrasında şoför Volkan T'nin hastanede öldüğünü öğrendim. Kimseyi öldürmek ve yaralamak için ateş etmedim." şeklinde konuştu.

Maktulün 47 sabıka kaydı ve aranması tespit edildi

Bilirkişi incelemesine yer verilen iddianamede, söz konusu görüntü kayıtlarına ilişkin bilirkişi incelemesinde, uygulama noktasıyla kameraların bulunduğu yerin uzak, havanın karanlık ve aydınlatmanın yetersiz olması ile far ışıklarının yansıma yapması sebebiyle araca hangi noktadan ve hangi görevliler tarafından ateş edildiğinin ve Volkan T'nin aracı polis memurlarını ezecek şekilde üzerlerine sürüp sürmediğinin net olarak görülemediği belirtildi.

İddianamede, yapılan sorgulamalarda, maktul Volkan T.'nin, "tehdit", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", dolandırıcılık", "kasten yaralama" ve "taksirle öldürme" suçlarından toplam 47 sabıka kaydının bulunduğu, ayrıca 2 adet "tehdit", 2 adet "resmi belgede sahtecilik" 2 adet dolandırıcılık ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 7 adet aranmasının tespit edildiği aktarıldı.

Mağdur müştekilerden maktulün eşi Elvan T.'nin "kasten yaralama", "taksirle yaralama", "çocuğun cinsel istismarı", "aile hukukundan kaynaklanan yükümlünün ihlali", "dolandırıcılık", "yangın", ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından GBT kaydı olduğu bildirilen iddianamede, Orhan B'nin "tehdit" suçundan, Mehmet Ç'nin ise kayıp şahıs olarak kaydının bulunduğu bilgisine yer verildi.

Maktul "asli" polisler ise "tali" kusurlu

İddianamede yer alan ölü muayene raporuna göre Volkan T'nin kafatasında birden fazla ateşli silah mermi çekirdeği parçası girişi bulunduğu belirtilirken, Volkan T'nin, alkollü araç kullanması, dur ihtarına uymaması ve alınan ifadelere göre polis memurlarına çarparak kaçması nedeniyle asli kusurlu, şerit daraltma ve araç durdurma işlemlerinin yasal mevzuata göre tam olarak uygun yapılmaması, görevli polis memurlarının silah ve atış konusunda eğitimli olmaları, kullanılan silahlarda tutukluk ve hedeften sapma gibi bir durumun bulunmaması ve zor kullanma yetkisinde sınırın aşılması sebepleriyle polis memurlarının tali kusurlu olduklarına işaret edildi.

Mermilerin hangi silahtan atıldığı tespit edilemedi

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce hazırlanan uzmanlık raporuna da yer verilen iddianamede, tetkik için gönderilen 2 adet merminin karakteristik izlerini yitirdikleri, bu nedenle hangi silah ya da silahlardan atıldıkları yönünde mukayeseli bir inceleme yapılmasının mümkün olmadığının belirtildi.

İddianamede, polis sanıklar İ.K, M.K ve M.G.'nin "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar