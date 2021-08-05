Polis uygulama alanlarını genişletti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe girişindeki noktada tam kadro uygulama gerçekleştirdi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe girişindeki noktada tam kadro uygulama gerçekleştirdi.

Muratlı ilçesi şehir merkezi girişindeki uygulamada, araçlar ile sürücüler trafik yönünden denetlenirken, suç ve suçluyla mücadele kapsamında uyuşturucu ve diğer unsurlara karşı bazı şüpheli araçların içerisinde arama da yapıldı. Polis ekiplerinin 24 saat esasına göre yaya devriyelerin yanı sıra şok uygulamalar da devam etti. Trafiği aksatmadan yapılan kontrollerde, kentin güvenliği ve huzurunun sağlanması için ekipler gayret gösterdi. Öte yandan, uygulamaya giren vatandaşlar ise, ilçenin güvenliği ve huzuru için bu tür uygulamaların faydalı olduğunu söylediler. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı