Polis uyarıyor Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Tavşanlı Çevre Yolu üzerinde kurulan Canlı Hayvan Pazarı'nda dolandırıcılık ve sahte para olayları konusunda satış yapan besicilerin ve vatandaşın uyarılmasına...

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Tavşanlı Çevre Yolu üzerinde kurulan Canlı Hayvan Pazarı'nda dolandırıcılık ve sahte para olayları konusunda satış yapan besicilerin ve vatandaşın uyarılmasına ve yaşanabilecek olumsuzlukların önlenebilmesi amacıyla bilgilendirme standı açtı.

KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, açılan stantta, yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle kurbanlık satışı esnasında sahte para olaylarının önüne geçebilmek ve vatandaşların alış verişlerinde nelere dikkat etmesi gerektiği hususunda uyarılarda bulunacaklarını ifade ettiler.

Görevliler, ayrıca kurban satıcılarının paralarını kontrol edebilmeleri amacıyla sahte para tespit edebilen para sayma makinesi vatandaşların kullanıma sunularak bilgilendirilmelerini sağladıklarını dile getirdiler.

Ekipler, vatandaşların kurban satışlarını güven içerisinde geçirmelerine yönelik tedbirlerinin Kurban Bayramına kadar sürdürüleceğini özlerine eklediler.

Kurban satıcıları ve vatandaşlar, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine verdiği hizmetten dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA