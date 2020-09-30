Polis uyarınca çene altındaki maskesiyle yüzünü kapattı
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Polis uyarınca çene altındaki maskesiyle yüzünü kapattı

30.09.2020 18:00 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:04
Polis uyarınca çene altındaki maskesiyle yüzünü kapattı

ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulunan polis, maskesini çenesinin altında tutan Hatice K.'yi uyardı.

ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulunan polis, maskesini çenesinin altında tutan Hatice K.'yi uyardı. Tepki gösteren kadın, çene altındaki maskesiyle yüzünü kapatarak bölgeden uzaklaştı.

Kentte, polis ekiplerince maske ve sosyal mesafe denetimi sürdürülüyor. Denetimler sırasında maskesini çenesinin altında tutan Hatice K., polis ekiplerince uyarıldı. Uyarılmasına tepki gösteren kadın, çene altındaki maskesiyle yüzünü kapatarak bölgeden uzaklaştı. Yoldan geçen ve olup biteni izleyen bir kişi de, genç kadının yaptıklarına öfkelenerek polislere 'Allah sizlere sabır versin" diyerek destek verdi.

MASKESİNİ İNDİRİP SİGARA İÇENE CEZA

Öte yandan polis ekipleri, caddede yürüdüğü sırada maskesini çene altına indirip, sigara içtiğini tespit ettiği İzzet K.'ye, cezai işlem uygulamak istedi. Polisin uyarısının ardından maske takan ve kimlik numarasını verme konusunda direnen kişi, polislerle tartıştı. Polislere, "Siz ceza kesersiniz de ben ödemem" diyen İzzet K., maskesini indirip sigara içmeye devam etti. Polisin 'Maskeni takmazsan ikinci cezayı da yazarız' yönündeki uyarısı karşısında "Zaten ceza yazdınız neden maske takayım" yanıtını veren İzzet K., maskesini takıp, ceza yazılan evrakı da imzalamayarak, bölgeden ayrıldı.


Polis uyarınca çene altındaki maskesiyle yüzünü kapattı
Polis uyarınca çene altındaki maskesiyle yüzünü kapattı
Polis uyarınca çene altındaki maskesiyle yüzünü kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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