Son dakika gündem: POLİS UYARDI, YOLCULAR EMNİYET KEMERLERİNİ TAKTI
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Son dakika gündem: POLİS UYARDI, YOLCULAR EMNİYET KEMERLERİNİ TAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre DÜZCE'de, son günlerde meydana gelen kazaların ardından otobüslerde kontrol yapan trafik polisleri, yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı.

DÜZCE'de, son günlerde meydana gelen kazaların ardından otobüslerde kontrol yapan trafik polisleri, yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uygulama yaptı. Ekipler, sürücülerin belgelerini ve kaç saat yolculuk yaptığına, otobüslerin belirlenen şartlara uygun olup olmadığını kontrol etti. Otobüse binen polis memuru yolculara seslenerek, Son zamanlarda meydana gelen trafik kazalarında 29 canımızı kaybettik. Lütfen emniyet kemeri takmaya dikkat edelim. Sevdiklerimize ulaşalım, bu sayede ömrümüzü uzatalım. Emniyet kemeri hayata bağlar. Ön tarafta oturan arkadaşlara da ricamız şoföre dikkat etmeleridir. Herhangi bir hatada sürücüyü uyarın. Bizler sizleri seviyoruz dedi.

Polis memurunun uyarısının ardından yolcular emniyet kemerlerini takarak, polis memuruna teşekkür etti.

Son dakika gündem: POLİS UYARDI, YOLCULAR EMNİYET KEMERLERİNİ TAKTI
Son dakika gündem: POLİS UYARDI, YOLCULAR EMNİYET KEMERLERİNİ TAKTI
Son dakika gündem: POLİS UYARDI, YOLCULAR EMNİYET KEMERLERİNİ TAKTI
Son dakika gündem: POLİS UYARDI, YOLCULAR EMNİYET KEMERLERİNİ TAKTI
Son dakika gündem: POLİS UYARDI, YOLCULAR EMNİYET KEMERLERİNİ TAKTI
Son dakika gündem: POLİS UYARDI, YOLCULAR EMNİYET KEMERLERİNİ TAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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